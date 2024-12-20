Torbalı da satıyor

İzmir'de içine düştükleri borç batağından kurtulmak için tasarruf tedbirleri uygulamak yerine mülktiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satışa çıkaran ilçe belediyelerine Torbalı Belediyesi de eklendi. Çeşme, Güzelbahçe, Seferihisar, Bayındır, Beydağ, Dikili, Karaburun, Bornova ve Buca Belediyelerinden sonra satış kervanına CHP'li Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesi Ayrancılar mahallesi Karahallı mevkiinde yer alan toplamda 16 daireyi satışa çıkardığını duyurdu.Yayınlanan ihale ilanına göre satış ihalesinin yeni yıla saatler kala, 30 Aralık 2024 tarihinde encümen toplantı salonunda yapılacağı duyuruldu. İhalenin kapalı teklif usulü gerçeklmeştirilecek olması dikkat çekti. Torbalı Belediyesi tarafından yayınlanan satış ihalesi ilanında satışa çıkarılan dairelerin 107-109 metrekare arasında değiştiği görüldü. Muhammen bedelleri 3 milyon 710 bin lira ile 4 milyon 135 bin lira arasında değişen dairelerin satışından belediye kasasına 62 milyon liraya yakın bir kaynağın aktarılmasının beklendiği belirtildi. Şimdi tüm gözler belediye encümenine çevrildi. 30 Aralık saat 10.00'da başlayacak satış ihaleleri 10'ar dakika ara ile gerçekleştirilecek. İhale kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek. Satışlardan elde edilecek gelirin önemli bir bölümü Torbalı Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını ödemek için kullanılacak.