Antalya'da "Daltonlar" suç örgütüne şok operasyon: CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı da tutuklandı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.