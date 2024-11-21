SON DAKİKA: “Daltonlar” lideri Can Dalton’un iadesi istendi

BARIŞ BOYUN İLE İLİŞKİSİ ANLATILDI

İddianamede; Berat Can Gökdemir'in bir başka suç örgütü lideri olan, önceleri birlikte faaliyetler yürüttüğü, ardından ise ters düşerek husumetli duruma düştüğü iddia edilen Barış Boyun ile geçmişi ve ilişkisine dair detaylar da aktarıldı. Son olarak İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu, örgütün lideri olduğu, hakkında dava açıldığı, Berat Can Gökdemir'in o dönem (2022) örgütte "Yönetici" konumunda olduğu ve Berat Can Gökdemir'in Barış Boyun'un adını kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak talimatlarını örgütün üyelerine aktardığı ve gerçekleşmesini sağladığı vurgulandı. Suç örgütünün amacının; ticaretle uğraşan ve iş insanı olan belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğunun altı çizildi. Önce tehdit ettikleri iş yerleri ve varlıklı insanlardan ikişer milyon lira haraç isteyen, para vermeyen kişilerin iş yerlerini ve araçlarını motosikletli silahlı saldırılara kurşunlayan, bu şekilde çok sayıda suça karışan ve mağdurlara ticari olarak zarar vermeyi hedefleyen suç örgütünün amacının haksız kazanç sağlamak olduğu belirtildi.