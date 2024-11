SON DAKİKA: “Daltonlar” lideri Can Dalton’un iadesi istendi

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranırken Rusya'nın Başkenti Moskova'da yakalanan ve tutuklanan "Daltonlar" Suç Örgütü'nün firari lideri "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir (27) hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında iddianame düzenlenen Berat Can Gökdemir'in iadesiyle ilgili Rusya Yetkili Adli Makamları'na Berat Can Gökdemir hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını içeren yazı gönderildi. Berat Can Gökdemir'in Türkiye Cumhuriyeti'ne iadesi istendi. "Birden Fazla Kişiyle Birlikte, Silahla ve Örgütün Oluşturduğu Korkutucu Güçten Yararlanılarak ve Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İştirak Halinde Yağmaya Teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Silahla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir için 32 yıl hapis cezası istendi.