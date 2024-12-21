Başkan Erdoğan AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin şahsında Muğla'nın sahilinde, yaylasında tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu vefat eden Emre Yazgan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Emre evladımızın kederli ailesine Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum.

Bugün aramızda olmayan, müteveffa kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kongremizin Muğlamıza, partimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimiz'den niyaz ediyorum.

Milli mücadelede işgalcilere bu bölgeleri dar eden efelerin kimliği sizlerle yaşıyor.

Şehitlerimizin emaneti vatan topraklarımızın muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. İlk fetihlerden terörle mücadele kadar Muğlamızın verdiği şehitleri rahmetle yad ediyorum.

AK Parti'nin kuruluşundan beri bizi yalnız bırakmadınız.Girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi eksik etmediniz. Vefanın kıymetini Muğla gayet iyi bilir.

Ufku burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin bedelini Muğlalılar ödemek zorunda değildir. Kendi hayatımızın ötesinde bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek olacaktır.

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatan yapmak için çok çalıştık. Gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tarihe baktığımızda Osmanlı'nın avrupa içlerine doğru ilerlediği her durumda geriye dönüp arkasını sağlama alma ihtiyacı hissetiğini görüyoruz. Cumhuriyet döneminde kendi ülkesine düşman mankurtların yol açtığı durumların bedelini ödedik. Bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanımızı savunmasız bırakmaya çalışanlar var.