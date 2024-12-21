Başkan Erdoğan'dan AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin içine düştüğü durumu dile getiren Başkan Erdoğan, "Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millîlikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK/YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz." ifadelerini kullandı.