SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Muğla’da STK Temsilcileri ile buluşma programında konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da STK Temsilcileri ile Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur. Sandıktan birinci çıkmak önemlidir. Ama aslolan milletin hayır duasınıa alabilemektir. Her alanda hiç umulmadık başarılara imza attık. Dünay değiştikçe insanın aynı kalması fıtrata aykırı bir durumdur. Siyasetin görevi sorulara makul cevaplar üretmektir.

Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. Bu çağrıyı ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğundan yapıyoruz. Muhalefet ise sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaçtır.