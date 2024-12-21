Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak adım Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır" dedi.
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