Video Haber Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

21.12.2024 | 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak adım Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı 20:55
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı 21.12.2024 | 18:44
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | Video 31:06
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 21.12.2024 | 16:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’da | Video 00:39
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da | Video 21.12.2024 | 15:35
Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 02:10
Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 21.12.2024 | 13:07
SON DAKİKA: Erzurum Palandöken’de çığ: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti! | Video 09:00
SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de çığ: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti! | Video 21.12.2024 | 11:46
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı! | Video 00:46
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu: 40 şüpheli yakalandı! | Video 21.12.2024 | 09:18
Mahmut Övür | YPG’nin ‘anahtarı’ kimde? 04:17
Mahmut Övür | YPG’nin ‘anahtarı’ kimde? 20.12.2024 | 15:59
Dilek Güngör | Zor denklem... 03:35
Dilek Güngör | Zor denklem... 20.12.2024 | 15:55
Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz 03:45
Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz 20.12.2024 | 15:52
Melih Altınok | Türkiye kazanınca CHP neden kaybediyor? 04:49
Melih Altınok | Türkiye kazanınca CHP neden kaybediyor? 20.12.2024 | 15:48
MSB: Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi | Video 00:26
MSB: "Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" | Video 20.12.2024 | 11:40
5 Ayrı organize suç örgütüne Hücre operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video 00:47
5 Ayrı organize suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video 20.12.2024 | 08:35
Asgari ücret için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu | Video 16:45
Asgari ücret için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu | Video 19.12.2024 | 16:48
Tarladan markete ’vergi’ oyunu! Arpacık soğanda büyük tezgah! Sarımsakta da aynı hile var... | Video 03:08
Tarladan markete 'vergi' oyunu! Arpacık soğanda büyük tezgah! Sarımsakta da aynı hile var... | Video 19.12.2024 | 11:28
Bakan Yerlikaya: ’Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik düzenlenen ’Siberağ-12’ operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı | Video 01:01
Bakan Yerlikaya: 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı | Video 19.12.2024 | 09:29
77 yaşındaki adam tankerin altında kaldı 00:15
77 yaşındaki adam tankerin altında kaldı 19.12.2024 | 00:14
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz’de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir 00:53
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir 18.12.2024 | 23:30
Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye’den büyüktür | Video 01:08:43
Başkan Erdoğan: "Türkiye Türkiye'den büyüktür" | Video 18.12.2024 | 16:19
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 02:46
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 18.12.2024 | 11:44
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 06:24
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 18.12.2024 | 10:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA