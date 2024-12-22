Depremzedeleri üzen karar

İzmir'de 2020'de meydana gelen depremde çok sayıda vatandaş evsiz kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, artan inşaat maliyetlerini de dikkate alarak 2021'de Bayraklı ilçesinde depremde evi yıkılan vatandaşların ekonomik açıdan ellerini güçlendirmek, anlaşacakları müteahhitlere daha az para ödemelerini sağlamak amacıyla kat artışı kararı aldı. Ancak meslek odalarının itirazı üzerine mahkeme kararı iptal etti.Belediye Meclisi, mahkemenin iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir meclis kararı çıkardı. TMMOB'a bağlı şehir plancıları, mimarlar, inşaat mühendisleri ve jeoloji mühendisleri odaları karara ikinci kez itiraz edip İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne kat artışına olanak tanıyan 18 Ağustos 2023 tarihli meclis kararının iptali istemiyle bir dava daha açtı. Meslek odalarının itirazını değerlendiren İzmir 2. İdare Mahkemesi, kat artışına olanak tanıyan meclis kararının şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğunu belirtip iptal kararı verdi. Mahkeme gerekçeli kararında emsal artışı düzenlemesinin, altyapı ve sosyal donatı alanlarına yönelik herhangi bir araştırma yapılmadan hayata geçirildiğine dikkat çekti. Düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, inşaat alanlarının artırılmasıyla birlikte nüfus yoğunluğunun da artacağını dikkat çekip buna bağlı olarak altyapı yetersizliklerinin göz önünde bulundurulmadığının altını çizdi. Mahkeme özellikle deprem sonrası yapılacak dönüşüm projelerinin, sadece yapıların güçlendirilmesiyle değil, aynı zamanda kentin sosyal altyapısının da güçlendirilmesine yönelik olarak yapılması gerektiğini belirtip dava konusu meclis kararında altyapı, ulaşım ve diğer donatı alanlarının ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini ifade etti.