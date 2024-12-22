Resmi Gazete’de yayımlandı! Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak: İşte başvuru şartları

Adayların, 2023 ve 2024 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.