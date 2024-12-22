Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak: İşte başvuru şartları
Giriş Tarihi: 23.12.2024 01:16

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak: İşte başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığına, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama usulüyle 20 stajyer kontrolör alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak: İşte başvuru şartları

Bakanlığın, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 20 stajyer kontrolör kadrosuna, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, 2023 ve 2024 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak: İşte başvuru şartları
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