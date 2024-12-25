Helikopter şehidinin deprem fotoğrafı yürek sızlattı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden şehitlerden Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal'ın 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ve günlerce süren çalışmalar sonucunda bir sandalyede iki büklüm dinlenmeye çalıştığı anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Saykal, Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilirken şehitten geriye sadece anıları kaldı. 3 çocuk babası Saykal'ın Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği'ne üye olduğu ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tamga Genel Başkanı Yağız Kızılkaya "Selçuk çok gözü kara bir arkadaşımızdı. O sandalyede iki büklüm olduğu fotoğraf karesi ise İzmir depreminde kaydedildi" dedi. Öte yandan kazanın 4 şehidinden emekli albay Tamer Gönül de İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.