Giriş Tarihi: 26.12.2024 20:02Son Güncelleme: 26.12.2024 20:04
SON DAKİKA | Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Müzakereler o ülkede olabilir!
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadıklarını belirterek Slovakya'nın görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
ABONE OL
Son dakika haberi! Vladimir Putin, Rusya/Ukrayna savaşı devam ederken ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu. Vladimir Putin, ateşkes müzakarelerine Slovakya'nın ev sahipliği yapabileceğini belirtti.
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Müzakereler o ülkede olabilir!