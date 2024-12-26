Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Müzakereler o ülkede olabilir!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 20:02 Son Güncelleme: 26.12.2024 20:04

SON DAKİKA | Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Müzakereler o ülkede olabilir!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadıklarını belirterek Slovakya'nın görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Vladimir Putin’den Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Müzakereler o ülkede olabilir!

Son dakika haberi! Vladimir Putin, Rusya/Ukrayna savaşı devam ederken ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu. Vladimir Putin, ateşkes müzakarelerine Slovakya'nın ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması: Müzakereler o ülkede olabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA