Türk’üyle, Kürt’üyle Arap’ıyla geleceği birlikte inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki hitabında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:

ŞAM'IN KAHRAMANLARINI SELAMLIYORUM: Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Tarihin doğru tarafında yer aldık. Bizleri bugünlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren Rabb'imize hamdolsun.

ESAD'IN DEVRİLMESİNDEN RAHATSIZ OLANLARA ACIYORUZ: Bir kuru sözle dahi Suriye halkını tebrik edemeyenlere, Esad'ın devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz. BM raporlarına göre Esad zulmünün maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye'nin bunun altından kalkması mümkün değil. Arap ülkelerinin liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm kapasitemizle Suriye'nin yanında olacağız. Tüm kurumlarımız hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyor. Yeni yönetimin lideri Şara'nın bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Toprak bütünlüğü için tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Selden kütük kapmaya çalışanlar karşısında milletimizi bulacak. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahlarını bırakacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza duvar örmek isteyen terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütlerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız var. Emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, diğer tüm etnik ve dini gruplarıyla biz aynı gökyüzüne bakıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterek. Hepimiz ortak bir medeniyetin çocuklarıyız; geleceğimizi de inşallah gönül gönüle vererek ortaklaşa inşa edeceğiz. Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Dera'da, Münbiç'te özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı al bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz.



MECLİS'İ TÜRK'ÜYLE, KÜRT'ÜYLE TERÖRİZE ETTİLER

Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil.





ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledi. Bu rakam 2024'e göre yüzde 30 artışa denk geliyor. Devletin verdiği destek 700 liradan 1000 liraya yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret, bugün 22 bin 104 lira ile 628 dolara çıkmış oldu. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücret hayırlı olsun. CHP Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. 22 yılda ne yaptıysak onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekânı, buradan kaçış olmaz. İstikrar içinde büyümeyi, daha müreffeh Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 bütçemizi milletimizin sahiplenmesi ile hayata geçireceğiz. Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık.

Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

Terörsüz Türkiye hedefimizi devletimizin uhdesindeki tüm araçları kullanarak gerçekleştireceğiz. Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Birileri bu yoldaşlığı hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı istikameti belirlemeyi sürdürecek. Tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. Cumhur İttifakı'nın hayali bu asrı Türk milletinin asrına dönüştürmektir. Sırt sırta verip Türkiye Yüzyılı'na çevireceğiz.



EKONOMİMİZ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Enflasyon düşüyor. Muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük titizlikle yöneteceğiz. 2025, bir önceki seneden daha iyi olacak inşallah. Biraz daha sabırla çok güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan, muhalefetin tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci titizlikle yöneteceğiz.



MİLLETİN HAKKINI SİZE TURLARDA YEDİRMEYİZ

BAĞIRSANIZ da çağırsanız da, ipe un serseniz de kaçış yok, SGK'ya olan borçlarınızı devrik gene l başkanınızın tabiriyle 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz. Memurun, işçinin, emeklinin, öksüzün hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmeyiz. Borç ödemeye gelince güvercine dönenler asgari ücrete gelince şahin kesiliyorlar; çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar . Her tarafı tel tel dökülen muhalefetle karşı karşıyayız.