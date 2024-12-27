Son dakika: Azerbaycan’dan düşen yolcu uçağı sonrası flaş Türkiye hamlesi! Dünya bu olayı konuşuyor: Ruslar mı vurdu?

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı 25 Aralık gübü Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. Uçakta bulunan 62 yolcu, 5 personelden 38'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın kuş sürüsüne çarparak düştüğü değerlendirilirken, daha sonra Rusya'nın fırlattığı bir füzenin hedefi olarak düştüğü iddiaları gündeme geldi. Azerbaycanlı yetkililer de uçağın Rusya'dan fırlatılan bir füze nedeniyle düşmüş olabileceğini kamuoyu ile paylaştı. Kazakistan havacılık ekipleri inceleme yaparken, Azerbaycan'dan dikkat çeken bir Türkiye hamlesi geldi.
AZERBAYCAN HAVAYOLLARI UÇAĞINI RUS FÜZESİ Mİ VURDU?
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kalkan J2-8243 uçuş numaralı Embraer 190 uçağı Rusya'nın güneyindeki Çeçenistan bölgesinin başkenti Grozni kentine giderken, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmak isterken düştü. 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası dünyayı sarsan bir iddia ortaya atıldı.
Dört Azerbaycan hükümet kaynağı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu söyledi.
"RUSLAR, UKRAYNA İHA'LARINI VURMAK İSTERKEN VURDU"
Rus kaynaklarına göre, Azerbaycan Havayolları uçağı Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu. Yolcu uçağının bu sırada hava savunma füzelerinin hedefi olduğu belirtiliyor.
KAZAKİSTAN EKİBİ OLAYI ARAŞTIRIYOR
Kazakistan Sivil Havacılık uzmanları, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın enkazında araştırmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili araştırma sonrası rapor yayınlanacak.
AZERBAYCAN'DAN FLAŞ HAMLE
Azerbaycan, Kazakistan'da yaşanan olay sonrası flaş bir adım attı. Kazakistan ekibinin yanı sıra araştırmaların derinleştirilmesi için Türkiye'den uzman bir ekip istedi. Edinilen bilgiye göre; sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet kaza bölgesine gitti. Türkiye'den giden ekip izlenimleri ve tespitlerini Azerbaycan yetkilileri ile paylaşacak.