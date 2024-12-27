Son dakika: Azerbaycan’dan düşen yolcu uçağı sonrası flaş Türkiye hamlesi! Dünya bu olayı konuşuyor: Ruslar mı vurdu?

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı 25 Aralık gübü Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. Uçakta bulunan 62 yolcu, 5 personelden 38'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın kuş sürüsüne çarparak düştüğü değerlendirilirken, daha sonra Rusya'nın fırlattığı bir füzenin hedefi olarak düştüğü iddiaları gündeme geldi. Azerbaycanlı yetkililer de uçağın Rusya'dan fırlatılan bir füze nedeniyle düşmüş olabileceğini kamuoyu ile paylaştı. Kazakistan havacılık ekipleri inceleme yaparken, Azerbaycan'dan dikkat çeken bir Türkiye hamlesi geldi.