Türkiye rejimin insan hakları ihlallerini inceleyecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Suriye'de devrik rejimin insan hakları ihlallerini incelemek üzere hareket geçti. TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, oluşturdukları 7 kişilik heyetle Esad rejiminin insan hakları ihlallerini yerinde inceleyeceklerini açıkladı. TİHEK'in Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kılıç, Filistin'deki yaşananlar ardından bir başka ağır trajik durumun da Suriye'de yaşandığını, alanlarında uzman isimlerden oluşan 7 kişilik heyetle saha ziyareti gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Orada bir anlamda soykırımın, insanlık dışı eylemlerin, suçların, işkencenin gerçekleştiği başta Sednaya Hapishanesi olmak üzere hapishaneleri yerinde inceleme, onun tanıklarıyla görüşebilme gibi bir planlama yapıyoruz" dedi. Bütün insanlığın beklentisinin insanlık dışı eylemlerin cezasız kalmaması olduğuna işaret eden Kılıç, "Esad'ın mutlaka evrensel yargı yetkisi çerçevesinde yargılanacağına inancımız tam" diye konuştu.

TBMM'DEN SEDNAYA ZİYARETİ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, 30 Aralık'ta Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edeceğini bildirdi. Alkayış, "Heyette 20 civarında milletvekili olacağını tahmin ediyorum" dedi.