26 etaplı İskenderun Sahil Projesi başlıyor

11 ili vuran asrın felaketi sebebiyle yaklaşık 80 santimetre çökme meydana gelen İskenderun Sahili, eski günlerine dönmek için gün sayıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde hazırlanan 'İskenderun Sahil Projesi', bugün saat 14.30'da düzenlenecek törenle resmen başlatılacak.

BAKAN İNCELEMEDE BULUNACAK

Proje kapsamında İskenderun Sahili'nde yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı çalışmaları gerçekleştirilecek. 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları özenle inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak. Öte yandan Bakan Kurum, Hatay temasları kapsamında şantiye alanlarını da ziyaret ederek çalışmalardaki son duruma ilişkin incelemelerde bulunacak.

"ÖYLE BİR PROJE HAZIRLADIK Kİ..."

Sosyal medya hesabı üzerinden İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin kısa bir açıklama paylaşan Murat Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.