SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Türkiye’yi yeni dünyaya hazırlıyoruz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. TEKNOFEST'ler Ar-Ge yatırımları ile bu yeni dünyaya ülkemizi hazırlıyoruz. Geleceğin teknolojisine bugünden yapılan her yatırımı destekliyoruz. Bursa teknoloji alanında da diğer illerimize örnek olacaktır.

"MUHALEFET MESELEYİ KAVRAYAMADI"

İç iktidar kavgasına kendilerini öyle bir kaptırdılar ki teknolojinin nereye evrildiğini göremiyorlar. Aynı tablo dış politikadan ekonomiye kadar her alanda geçerli. Kendilerini yenileme noktasında sadece isteksiz değiller aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye rejiminin devrilmesinin üstünden 3 hafta geçti bunlar meselesi hala kavrayamadı.

İSTİHDAM PROGRAMI

2024'ün son aylarındaki istihdamı 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek gerçekleştirmeyi planlıyoruz.