Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde konuştu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Türkiye'yi değişmekte olan yeni dünyaya hazırladıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, muhalefete de "Suriye rejiminin devrilmesinin üstünden 3 hafta geçti bunlar meselesi hala kavrayamadı." eleştirisinde bulundu. Asgari ücretin taban ücret olduğunu hatırlatan Erdoğan, işverenlerin daha çalışanlarına daha yüksek ücretler verebileceğini ifade etti.
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