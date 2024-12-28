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Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:46 Son Güncelleme: 28.12.2024 12:16

SON DAKİKA | DEM Parti heyeti İmralı'da

Son dakika haberi... DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi.

SON DAKİKA | DEM Parti heyeti İmralı’da

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi.

SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.

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SON DAKİKA | DEM Parti heyeti İmralı'da
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