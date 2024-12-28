SON DAKİKA | DEM Parti heyeti İmralı’da

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi.
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.