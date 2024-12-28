SON DAKİKA | DEM Parti heyeti İmralı’da

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi.



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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.