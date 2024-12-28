Video Haber SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video

SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video

28.12.2024 | 12:10

Son dakika haberi... DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi.

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