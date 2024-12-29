Emniyetten FETÖ’ye ağır darbe

FETÖ'ye yönelik son 10 günde 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla irtibat sağladığı, ifadelerde teşhis edildiği ve kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de yakalandığı öğrenildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerindeki baskınlarda; 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne karşı mücadelemizde hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."