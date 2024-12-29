Hainler çırpındıkça saldırıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi. Köşeye sıkışan teröristler Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanarak, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkıp ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.