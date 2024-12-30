Bakan Yumaklı’dan fahiş fiyat açıklaması: Bakanlık olarak gereğini yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Eylem Planı için gittiği Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yumaklı'nın mesajları şöyle:

SURİYE'YE ATEŞE: İki gün önce Suriye'ye giden heyetimiz geri döndü… Şartlar olgunlaştığında oraya gidecek tarım ateşesi atama konusunda da hazırlığımız var. Arkadaşların orada yapmış oldukları temaslar ve tespitlerle birlikte rapor hazırlanıyor. Bununla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. İlk tespitlerimize göre tarımsal altyapıda 2/3 oranında hasar oluştuğuna dair bir gözlem var. Ama bunu saha tespitleriyle teyit edilmesi gerek. Aksi takdirde çok güvenilir bir veri olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle savaş dönemi boyunca makine ve ekipman yenilemesi olmadığı için bu konuda geriler.

SU KONUSUNDA ÇALIŞMA: (Suriye'de su konusundaki sorunlarla ilgili soru üzerine) Sınırı aşan sular hususlarında dışişleri bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar, ilgili kurumlar var.

Irak'ta da temaslar var. Suriye ile ilgili de hayati konuları zaten ilgili arkadaşlarımız tespitlerini yapmış olacak. Süreç sonunda birlikte çalışma imkanı ve ortamı oluşacaktır. Buradaki ana husus iki ülkenin de menfaatleri.

FAHİŞ FİYAT ARZLA İLGİLİ DEĞİL: Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Fahiş fiyat olarak nitelendirdiğimiz artışların hiçbiri arzla alakalı değil. Dolayısıyla bu konuda özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren iki bakanlık olarak da açıkladık. Sanki maliyetlerin tamamı işçilik ücreti. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Biz hem kendi denetim personelimiz hem de Ticaret Bakanlığı'nın ilgili personeliyle sahadayız. Tespit ettiklerimize gerekli yaptırımı yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımızla ilgili hususları da Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz. Ben inanıyorum bu davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek. Büyük oranda da çözümlendiğini göreceğiz. En son kırmızı etle alakalı bir durum oldu. Aslında ortada hiçbir şey yokken herhangi bir artış yokken sanki artış olacakmış gibi hava, algı oluşturmaya çalışıldı. Yarım gün sürdü. Ama bunu denemekten vazgeçmeyecekler. Biz de gereğini yapacağız iki bakanlık olarak.

HEDEF KENDİMİZE YETERLİ OLMAK: Su ve sulama projeleri konusu özellikle bu bölge için son derece önemli. Tek hedefimiz var. Amacımız tarımsal üretimimizi verimli bir şekilde artırmak, kendimize yeterliliğimiz konusunu, gıda arz güvenliğimiz konusunu güvence altına alıp fazlasını da ülke ekonomisine katkı olacak şekilde ihracata dönüştürmektir.