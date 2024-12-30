CHP’li Cemil Tugay’ın yetki talebi uyanıklığı: Kendi açığı ortaya çıkmasın diye bakın ne istedi! Bakanlık sabah.com.tr’ye açıkladı!

İzmir Körfezi CHP'li belediye başkanlarının yönetiminde balık ölümleri, kirlilik ve müsilaj ile gündemden düşmüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Körfez'i tekrar eski haline getirmek için eylem planı açıklayıp yeni adımları tek tek atarken Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise pişkin bir talepte bulundu.
CHP'Lİ TUGAY'DAN YETKİ TALEBİ UYANIKLIĞI
CHP'li Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez'e deşarj yapan işletmeleri ve kirliliğe neden olan gemileri denetleyebilmek için oluşturduğumuz yetki talebi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık'tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Kirlilik kaynaklarının önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen Bakanlık'ın Körfez için harekete geçmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
'KİMSEYE BÖYLE BİR YETKİ VERİLMEDİ'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise sabah.com.tr'ye gerçeği açıkladı.
Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Körfezi'nde hem marina hem de gemicilik faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne denetim yetkisi vermek; kendi kendisini denetleyen bir kurum haline getirmek anlamına geliyor. Belediye kendi açığı ortaya çıkmasın, cezai işleme uğramasın diye yetki istiyor. Böyle bir şeye izin verilmesi mümkün değil." dedi.
Körfez'e deşarj yapan işletmelerin denetlenmesine ilişkin bugüne kadar hiçbir belediyeye böyle bir yetki de verilmediğini altını çizen yetkililer, "Körfez'e atıksu deşarjı yapan en büyük tesis İzmir Büyükşehir'e ait Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'dir." bilgisini verdi.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği gerekçesi ile cezalar kesilmişti.