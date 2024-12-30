CHP’li Cemil Tugay’ın yetki talebi uyanıklığı: Kendi açığı ortaya çıkmasın diye bakın ne istedi! Bakanlık sabah.com.tr’ye açıkladı!

'KİMSEYE BÖYLE BİR YETKİ VERİLMEDİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise sabah.com.tr'ye gerçeği açıkladı.

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Körfezi'nde hem marina hem de gemicilik faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne denetim yetkisi vermek; kendi kendisini denetleyen bir kurum haline getirmek anlamına geliyor. Belediye kendi açığı ortaya çıkmasın, cezai işleme uğramasın diye yetki istiyor. Böyle bir şeye izin verilmesi mümkün değil." dedi.

Körfez'e deşarj yapan işletmelerin denetlenmesine ilişkin bugüne kadar hiçbir belediyeye böyle bir yetki de verilmediğini altını çizen yetkililer, "Körfez'e atıksu deşarjı yapan en büyük tesis İzmir Büyükşehir'e ait Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'dir." bilgisini verdi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği gerekçesi ile cezalar kesilmişti.