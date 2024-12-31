SON DAKİKA: 16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor

Son dakika haberleri: 16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi. Vekiller arasında Özgür Özel de bulunuyor. Özel hakkında 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na ulaştı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş şu bilgileri aktardı:
"Fezlekelere ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ama bazı tahminler yürütülebilir. Malum CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. Fezlekelerin bu içeriğe sahip olduğunu tahmin edebiliriz.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturma nedeniyle Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelik hem İstanbul'da hem de grup toplantısında tepki çeken açıklamaları olmuştu. Bu nedenle kendisi hakkında Akın Gürlek'e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Fezlekelerin bu kapsamda gönderildiğini tahmin ediyoruz."
16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video
Meclis başkanlığına ulaşan dokunulmazlık dosyaları şu şekilde:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan,
Tülay Hatımoğulları Oruç,
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez,
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban,
DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı,
DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli,
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan,
DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez,
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu,