SON DAKİKA: 16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturma nedeniyle Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelik hem İstanbul'da hem de grup toplantısında tepki çeken açıklamaları olmuştu. Bu nedenle kendisi hakkında Akın Gürlek'e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Fezlekelerin bu kapsamda gönderildiğini tahmin ediyoruz."

16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video

Meclis başkanlığına ulaşan dokunulmazlık dosyaları şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan,

Tülay Hatımoğulları Oruç,

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez,