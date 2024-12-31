Video Haber 16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video
16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video

16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video

31.12.2024 | 12:48

16 vekil hakkındaki 26 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Vekiller arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video 03:22
16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Özgür Özel de bulunuyor | Video 31.12.2024 | 12:48
Kayseri’de 6 DEAŞ’lı yakalandı | Video 00:36
Kayseri'de 6 DEAŞ'lı yakalandı | Video 31.12.2024 | 10:43
Bakan Yerlikaya: Gürz-34 operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı | Video 01:36
Bakan Yerlikaya: “Gürz-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı | Video 31.12.2024 | 08:47
Sırrı Süreyya Önder: Eski süreçlerden çok daha umutluyum | Video 04:11
Sırrı Süreyya Önder: "Eski süreçlerden çok daha umutluyum" | Video 30.12.2024 | 13:21
Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 01:01
Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 30.12.2024 | 12:23
Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video 04:32
Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video 30.12.2024 | 12:11
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video 01:55
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı | Video 30.12.2024 | 09:31
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 01:20
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 29.12.2024 | 14:13
AK Parti İstanbul’da kongre maratonu başladı | Video 07:35
AK Parti İstanbul'da kongre maratonu başladı | Video 29.12.2024 | 10:40
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor | Video 05:07
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran tabloyu milim milim işleyen Behzat usta 56 yıldır ahşaba şekil veriyor | Video 29.12.2024 | 09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni’nde konuştu 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde konuştu 28.12.2024 | 20:15
Okan Müderrisoğlu | Atatürk’ün değeri... Fidan’ın mesajları... Erdoğan’In hak ettiği ödül! 03:46
Okan Müderrisoğlu | Atatürk'ün değeri... Fidan'ın mesajları... Erdoğan'In hak ettiği ödül! 28.12.2024 | 15:47
Mahmut Övür | ’Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...’ 04:07
Mahmut Övür | 'Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...' 28.12.2024 | 15:44
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 04:31
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 28.12.2024 | 15:42
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 04:57
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 28.12.2024 | 15:39
Salih Tuna | Çok mu zor? 04:37
Salih Tuna | Çok mu zor? 28.12.2024 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan Bursa’da net mesaj: Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız | Video 41:04
Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj: "Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız" | Video 28.12.2024 | 15:08
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası’nda | Video 06:32
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video 28.12.2024 | 12:10
Son Dakika: Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:36
Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 28.12.2024 | 10:57
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci’den Gazze için 1 Ocak çağrısı 32:15
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Gazze için 1 Ocak çağrısı 28.12.2024 | 00:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA