Galata’da tarihi Gazze mitingi! Bilal Erdoğan: Batı’nın maskesi Gazze’de düştü

Bu muhteşem topluluğun içinden, Gazze'ye, Filistin'e ve Suriye'ye sesleniyorum; Biz buradayız sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimiz. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız.

Her zaman yanlarında olacağız. Allah'tan Filistin ve Gazze için de zafer niyaz ediyoruz."

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