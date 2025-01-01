Galata’da tarihi Gazze mitingi! Bilal Erdoğan: Batı’nın maskesi Gazze’de düştü

Son dakika haberleri: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde konuştu.
Bilal Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Siyonist İsrail, masum bebekleri, insanları katlediyor. Üniversiteleri harap ediyor, camileri ve kiliseleri hedef alıyor.
Bazıları susarak bu insanlık suçuna ortak oluyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Her şey önce inanmakla başlar, sonra çok çalışacağız.
Bu muhteşem topluluğun içinden, Gazze'ye, Filistin'e ve Suriye'ye sesleniyorum; Biz buradayız sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimiz. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız.
Her zaman yanlarında olacağız. Allah'tan Filistin ve Gazze için de zafer niyaz ediyoruz."
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