Galata'da tarihi Gazze mitingi! Bilal Erdoğan: "Batı'nın maskesi Gazze'de düştü" | Video
Son dakika haberleri: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde önemli mesajlar verdi. Siyonist İsrail'in masum bebekleri ve insanları katlettiğini söyleyen Bilal Erdoğan, soykırıma sessiz kalan Batı'nın maskesinin Gazze'de düştüğünü ifade etti.
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