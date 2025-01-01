TÜGVA Başkanı Beşinci: Filistin’i asla unutmuyoruz zafer bizim olacak!

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşunun, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yürüyüşte önemli mesajlar verdi. İsrail'i lanetleyip, Filistin'deki insanlık suçuna vurgu yapan Beşinci, "Filistin'i asla unutmuyoruz. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu…