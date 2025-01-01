TÜGVA Başkanı Beşinci: "Filistin’i asla unutmuyoruz zafer bizim olacak!" | Video
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde yapılan yürüyüşte önemli mesajlar verdi. İsrail’i lanetleyip, Filistin’deki insanlık suçuna vurgu yapan Beşinci, “Filistin’i asla unutmuyoruz. Zafer bizim olacak. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.
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