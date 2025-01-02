"PROVOKE EDİYORLARDI NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

Toplantıda konuşan CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum'a teşekkür | Video

CHP'li Mullaoğlu, "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.