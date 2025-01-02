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Giriş Tarihi: 2.1.2025 16:52 Son Güncelleme: 2.1.2025 17:05

CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum’a teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP’li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum’a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CHP’li milletvekilinden Bakan Kurum’a teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantıya; AK Parti'li, CHP'li, TİP'li, MHP'li ve BBP'li tüm belediye başkanları da katıldı.

"PROVOKE EDİYORLARDI NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜLER"
Toplantıda konuşan CHP'li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum'a teşekkür | Video

CHP'li Mullaoğlu, "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum’a teşekkür
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