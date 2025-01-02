CHP’li milletvekilinden Bakan Kurum'a teşekkür | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya; AK Parti’li, CHP'li, TİP'li, MHP'li ve BBP'li tüm belediye başkanları da katıldı. Toplantıda konuşan CHP’li Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum’a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti. CHP’li Mullaoğlu, “Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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