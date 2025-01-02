Yemeksepeti’nin skandalı sonrası uzman isimden flaş sözler: Etik dışı yola başvurdular, zararın giderilmesi talep edilebilir

YEMEKSEPETİ'NDEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Yemeksepeti, milyonlarca üyesinin verileri korumayı başaramadı. Şirket, veri güvenliği için yeterli önlemleri almazken, kullanıcıların kişisel verileri hackerların eline geçti. Firma, suçunu kabul etmek yerine haberleri yalanlamayı tercih etti. Ama gerçek çok daha vahim bir şekilde ortaya çıktı.

HACKERLARA 200 BİN EURO ÖDEMİŞLER

Yemeksepeti, skandalın büyümemesi için hackerlara 200 bin euro 'sus payı' ödemesi yaptı. Yemeksepeti'nin kamuoyuna gerçek dışı bilgi aktarması ve hackerları susturarak skandalı örtmeye çalışması vatandaşların büyük tepkisini çekti.