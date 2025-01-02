Yemeksepeti’nin skandalı sonrası uzman isimden flaş sözler: Etik dışı yola başvurdular, zararın giderilmesi talep edilebilir

Türkiye'nin en büyük sanal yemek platformlarından Yemeksepeti'nde skandallar bitmek bilmiyor. Yemeksepeti, kullanıcılarının verilerini hackerlara çaldırdı. Firma, iddiaları yalanlayarak kamuoyunu kandırmaya çalışırken, başka bir skandal daha ortaya çıktı. Yemeksepeti'nin çalınan veriler karşılığında hackerlara sanal olarak 200 bin euro ödediği tespit edildi. Konuya ilişkin sabah.com.tr'ye konuşan TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketiciler zararın giderilmesini talep edebilir." dedi.
YEMEKSEPETİ'NDEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL
Yemeksepeti, milyonlarca üyesinin verileri korumayı başaramadı. Şirket, veri güvenliği için yeterli önlemleri almazken, kullanıcıların kişisel verileri hackerların eline geçti. Firma, suçunu kabul etmek yerine haberleri yalanlamayı tercih etti. Ama gerçek çok daha vahim bir şekilde ortaya çıktı.
HACKERLARA 200 BİN EURO ÖDEMİŞLER
Yemeksepeti, skandalın büyümemesi için hackerlara 200 bin euro 'sus payı' ödemesi yaptı. Yemeksepeti'nin kamuoyuna gerçek dışı bilgi aktarması ve hackerları susturarak skandalı örtmeye çalışması vatandaşların büyük tepkisini çekti.
AVUKAT GÜLLÜ: GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ZORUNDALAR
Sabah.com.tr, Yemeksepeti'nin veri sızıntısı sonrası mağdur olan vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü'ye sordu.
Avukat Güllü şunları söyledi:
E Ticaret firmaları müşterilerinin veri güvenliğini sağlamak zorundadır. E-ticarette bilgi gizliliği ve bilgilerin saklanması önemli bir konu, neticede fiziki bir ortam mevcut değil sunucular nezdinde bir depolama mevcut,
Söz konusu verilerin çalışmasının erişime izin verilmiş bir uygulama olduğunu unutmamak lazım.
"BU HUSUS CEZA GEREKTİRİYOR"
Öncelikle bu bilgilerin ciddi gizlilik ve koruma prosedürleri ile şifreli şekilde saklanması gerekir. Keza KVKK olsun, bilişim sistemlerinin güvenliğine ilişkin başkaca yönetmelikler olsun, bu hususta sadece ceza düzenlemesi öngörüyor diyebiliriz.
E-ticaret platformlarında veri gizliliği reklam-pazarlama yanında ciddi yatırım gerektiren bir konudur. Tüketici güvenine dayalı bir iş yapılmaktadır, Bu tarz saldırılar sızma girişimleri işin doğası gereği olmaktadır. Mühim olan tedbirli olabilmek bunlar yönünden sadece hizmet veren şirketler mevcut. Bu nedenle önemli yatırımlardır. Yapılması gereken buna ilişkin denetimleri ve raporlamaları da bu şirketlerden talep etmek kontrol etmek. Bizim sistemimizde bir şikayet ile harekete geçilip denetim yapılmakta. Bu ise artık verimsiz kalmaktadır. Teknoloji ilerlediği gibi bu tarz sanal hırsızlıklar artıyor. Doğal olarak hem şirketler gizlilik koruma prosedürlerini güncel ve aktif çalışır tutmalı hem de yetkili makamlar düzenli ve efektif denetimlerini gerçekleştirmelidir.
"ETİK DIŞI YOLA BAŞVURDULAR"
Bahse konu firma, verilerin çalınması olayını gizliyor ve hackerlara sus payı olarak para verme yolunu seçiyorsa, hem tüketicilere saygısızlık yaptığı gibi etik dışı yola başvurmuş olmaktadır. Ayrıca uygulamayı kullanan tüketicilerin tedbir almasını engellediği gibi tüketicileri uyarmayarak muhtemel mağduriyetlere neden olacaktır. Şirketler tüketicilere karşı şeffaf olmalı.
"ZARARIN GİDERİLMESİ TALEP EDİLMELİ"
Tüketicilerimiz ise Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. maddesi çerçevesinde Kişisel Veri Sahibi olarak her zaman veri sorumlusuna başvurarak kişisel verilerin kimlerle paylaşıldığını öğrenme hakkı olduğu gibi, Kişisel verilerin çalınması nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.