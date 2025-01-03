Başkan Erdoğan’dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: "Bir efsane daha göçtü..."