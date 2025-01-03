Ferdi Tayfur’un ölümü sanat camiasını yasa boğdu: "Bir efsane daha göçtü..."

Sanat dünyasından gelen taziye mesajları, usta sanatçının hayranlarına teselli olurken, Tayfur'un zamansız vedasıyla müzik dünyasında doldurulması güç bir boşluk oluştuğu vurgulandı. Bu paylaşımlar, Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçının, kalplerde yaşamaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Peki sanat dünyası Ferdi Tayfur'a nasıl veda etti? İşte detaylar...