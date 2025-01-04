AK Parti üye sayısında rekor: 11 milyon 135 bin kişiye ulaştı

Kandemir, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısıyla milletle kurduğu bağın samimiyet ve güven temelinde olduğunu belirtti. "Bu rakam, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatımızın milletimizle kurduğu güçlü bağın bir nişanesidir. Biz, bu ülkenin sokaklarında yankılanan duaların, umudun ve mücadelenin temsilcileriyiz," dedi.

"HER YENİ ÜYE, YENİ BİR NEFES"



AK Parti'nin büyümesinde teşkilat mensuplarının fedakarca çalışmalarının büyük bir payı olduğuna dikkat çeken Kandemir, "Bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti ailesi, sokak sokak dolaşıp büyük bir azimle 'bu dava benim davam' diyerek yola çıkan teşkilat mensuplarımızın alın teriyle büyüyor," dedi.

ANKARA'DAN BÜYÜK BAŞARI



Kandemir, Ankara teşkilatının bir yıl içinde 140 bin yeni üye kazandırarak, üye sayısını 1 milyona yaklaştırdığını belirtti. Bu başarıdan ötürü Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarını tebrik eden Kandemir, "İl ve İlçe Teşkilatlarımız, Kadın ve Gençlik Kollarımız, Mahalle Temsilcilerimiz ve bu kutlu davaya emek veren tüm dava arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum," dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE OMUZ OMUZA"



AK Parti ailesi olarak, ilk günkü aşk ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Rabbim davamızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin," diyerek açıklamasını sonlandırdı.