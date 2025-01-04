Cemil Tugay’dan eylem yapan taşeron işçilere fırça! Parmak sallayarak tehdit etti





TUGAY'DAN İŞÇİLERE FIRÇA



Öte yandan, Başkan Tugay'ın kendilerine verdiği yanıtı eleştiren işçiler, eylemlerinde kararlı olduklarının altını çizerek, "Cemil Başkan bizi görünce 'sizler eylem yapamazsınız, bu kapıdan içeri nasıl girdiniz' dedi. Ondan sonra bize, 'sizler bizim çalışanımız değil, şirket çalışanısınız' diyerek, eylemimizi sonlandırmamızı istedi. Bizlerde ona 'sizin bünyenizde çalışan ve üniformanızı giyen insanlarız' eylem yapmak bizim de hakkımız cevabını verdik.