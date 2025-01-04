Cemil Tugay’dan eylem yapan taşeron işçilere fırça! Parmak sallayarak tehdit etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden eylem ve grev zinciri katlanarak sürüyor. Son olarak, kendilerine taşerondan kadroya geçiş sözü verildiğini iddia eden, taşeron işçiler Egemenlik Binası önünde eylem düzenleyerek, sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladılar.
TUGAY İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİLER
Ayrıca, Kültürpark'ta Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmek isteyen taşeron işçiler, güvenlik barikatlarıyla karşılaştıklarını ve Tugay'ın "siz şirket çalışanısınız" diyerek eylemlerini sonlandırmalarını istediğini öne sürdü.
Sabah saatlerinde, Kültürpark'ta bulunan başkanlık konutunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmek istediklerini vurgulayan taşeron işçiler, "Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron bir şirkete bağlı işçileriz, iş güvenliği ve sendika istiyoruz, belediyenin kendi bünyesinde çalışmak istiyoruz. Bir süredir Kemeraltı'nda bulunan Egemenlik Binası'nın önünde işten çıkarılan diğer arkadaşlarımızla eylem yapıyorduk.
BARİKAT KURMUŞLAR
Bu sabah saatlerinde, Kültürpark'ta bulunan başkanlık makamına giderek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sorunlarımızdan ve problemlerimizden bahsetmek istedik. Kültürpark'ta bizi güvenlik görevlilerin oluşturduğu barikat karşıladı, sanki biz savaşa gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
TUGAY'DAN İŞÇİLERE FIRÇA
Öte yandan, Başkan Tugay'ın kendilerine verdiği yanıtı eleştiren işçiler, eylemlerinde kararlı olduklarının altını çizerek, "Cemil Başkan bizi görünce 'sizler eylem yapamazsınız, bu kapıdan içeri nasıl girdiniz' dedi. Ondan sonra bize, 'sizler bizim çalışanımız değil, şirket çalışanısınız' diyerek, eylemimizi sonlandırmamızı istedi. Bizlerde ona 'sizin bünyenizde çalışan ve üniformanızı giyen insanlarız' eylem yapmak bizim de hakkımız cevabını verdik.
ORADA BİLE ÇALIŞAMAZSINIZ
Cemil Başkanın biz verdiği yanıt, 'şirketinizle konuşurum size kendi yeleklerinizi bastırır onları giyersiniz', ondan sonra arabaya binerken bize 'şirketinizi arayacağım orada bile çalışamazsınız' cümlesini kurdu. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, eylemimizde kararlıyız." diye konuştu.