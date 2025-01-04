CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay eylemdeki işçileri böyle tehdit etti! | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay hakları için eylem yapan taşeron firma işçilerini, işten attırmakla tehdit etti ve o anlar kameraların önünde gerçekleşti. İşte o anlar...