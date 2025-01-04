Türkiye Ferdi Tayfur’a ağlıyor

Önceki gün hayatını kaybeden arabesk müziğin öncü isimlerinden Ferdi Tayfur'un ölümü, memleketi Adana başta olmak üzere ülkemizin her şehrindeki hayranlarını yasa boğdu.

80 yaşından gün aldığı 2 Ocak akşamı Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçının cenazesi bugün uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.

Bu arada Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti.

Ünlü sanatçının kaybı en çok da memleketi Adana'da büyük üzüntüye neden oldu. Tayfur'un vefatı sonrası Adana'daki sanatçılarla ilgili fotoğraflar ile film afişleri ve setlerde kullanılan materyalin yer aldığı Sinema Müzesi'ne ziyaretler arttı. Sanatçının sevenleri, müzede yer alan Ferdi Tayfur'un fotoğrafı ve film afişiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kozan ilçesinde ise Ferdi Tayfur hayranı Mehmet Akif Armağan, üzüntüsünü, kamyonetine ve bazı billboardlara "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" yazılı afişler asarak dile getirdi.

Türkiye'nin pek çok yerinde ise okullarda teneffüs zili yerine Tayfur'un şarkıları çaldı.

Adana'daki çay bahçelerinde şarkı söyleyerek müziğe adım atan Tayfur, 1971'de yayınladığı 'Huzurum Kalmadı' plağı ile tüm Türkiye'de tanındı.



GÖNÜLLERDE YAŞAYACAK

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un uzun dönem birlikte çalıştığı plakçı Muhteşem Candan da (69) usta sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi. Ferdi Tayfur'un öne çıkan eserlerinde beraber çalıştıklarını dile getiren Candan, "Yeri asla doldurulamayacak bir sanatçıydı. Çok özel bir sese sahipti. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir sanatçı. Bundan sonraki hayatımızda onun eserlerini gönlümüzde ve beynimizde yaşatacağız" şeklinde konuştu. Candan, Tayfur'un geride çok önemli eserler bıraktığını, gönüllerde yaşayacağını belirterek, "Tüm müzikseverlerin, müzik dünyasının ve yakınlarının başı sağ olsun. Sahiden çok büyük ve çok acı bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride çok önemli eserler bıraktı. Bundan sonra hem gönüllerde hem de kulaklarda yaşayacak" dedi. Batuhan ALTINBAŞ/SABAH



ŞARKILARIYLA BİZİ ANLATTI

Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, sadece arabesk müzikle değil, popüler müzikle harmanlanmış eserleriyle 70'li yılların kültürel ve sosyal ortamına önemli katkılarda bulundu. İsmi ve sanatçı kimliği üzerine birçok akademik tez hazırlanan Ferdi Tayfur, ulaşılması çok zor nice rekorlara da imza attı. Verdiği konserlerde en fazla kitleye ulaşan, albümleriyle satış rekorunu kıran Tayfur, son olarak Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Meydan'ın kaleme aldığı, "Ferdi Tayfur Şarkılarında Coğrafi Unsurlar" isimli akademik makaleye konu olmuştu. Araştırmada, Tayfur'un kaleme aldığı şarkı sözleri mercek altına alınırken, Türkiye coğrafyası özelindeki yeri inceleniyordu. Meydan, makalesi için "Bu araştırmada Ferdi Tayfur'un, yaşanılan fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerini şarkılarına yansıttığı görülmüştür" ifadelerine yer veriyordu. Harun SEKMEN/SABAH



MAHALLESİNİ HİÇ UNUTMADI

Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde 1945 yılında gözlerini dünyaya açan sanatçı Ferdi Tayfur'un mahalledeki arkadaşları da acı haberle yıkıldı. Ferdi Tayfur'un dünyaya geldiği evin daha sonra yıkılıp, yerine iki katlı evin yapıldığı sokağa gelen arkadaşları ve mahalleli sanatçıyı yâd ederken yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Mahalle arkadaşları, Ferdi Tayfur'un şöhret olmadan önce "Topal Yusuf" lakaplı Yusuf Kav'ın kahvehanesinde garson olarak çalıştığını ve çay dağıtırken bile yanık sesiyle şarkılar söylediğini ifade ettiler.

Tayfur'un çalıştığı kahvehaneyi işleten Kemal Kav (66), "Ben daha küçüktüm. Ferdi ağabey babamın çalıştırdığı kahvehanede 2-3 yıl çalıştı. Çayları şarkı söyleyerek dağıtırdı. Akşamları da mahallede düğünlere gider orada güzel sesiyle herkesi eğlendirirdi. Ne zaman Adana'ya gelse mutlaka annem Besime'nin yanına uğrar, yemeğini yerdi. Çok mütevazı bir insandı. Bir parçamızı alıp gitti. Mekânı cennet olsun" dedi.

Kendisinin hiçbir zaman Adana'yı unutmadığını dile getiren arkadaşlarından Kasım Eroğlu (62) ise, "Bizim ağabeyimizdi. Herkese yardımcı olurdu. Mahalleyle bağını hiç koparmadı" dedi. Murat KARAMAN/SABAH



EVİNDE SESSİZLİK HâKİM

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evinde sessizlik hâkim. Karadan ulaşımın zor olduğu evde Tayfur'un yakını bulunmazken sadece bekçinin bulunduğu görüldü. Hayrettin ŞAŞMAZ - Mikail ZEYBEK/SABAH



ONUN ŞARKISIYLA TENEFFÜSE ÇIKTILAR

KAYSERİ'de bir okulda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı. Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı. Bazı öğrenciler şaşırırken, bazı öğrenciler çalan şarkıya eşlik etti.



İSTANBUL'DA BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

FERDİ Tayfur'un cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından vasiyeti gereği Yeniköy Mezarlığı'nda annesinin kabrinin yanında toprağa verilecek.