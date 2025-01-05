Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Rize önemli mesajlar: Hedefimiz terörsüz Türkiye

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA KARADENİZ AZMİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe ulaşmadık hedef başarmadık iş bırakmayız. Sizlerle yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. İnşallah Allah'ın rızasını kazanma ülkeye hizmet etme yolunda daha çok yolumuz var. Bir evladınız olarak dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya devam edeceğiz.

"BİZ BU MİLLETE CANIMIZI BORÇLUYUZ"

İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da yine bu dava bu kadro gerçekleştirecektir. Tabii biz birileri gibi içi boş palavralar atmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Biz bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminde ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul'da indiğimiz havalimanının etrafını Ankara'da külliyenin çevresini kalkan olarak saran tunç yüreklileri nasıl unutabiliriz? Merminin üzerine yürüyerek her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz?