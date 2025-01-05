Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Rize önemli mesajlar: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Son dakika haberleri: AK Parti'nin Rize 8. Olağan İl Kongresi Rize Yenişehir Salonu'nda düzenleniyor. Kongreye katılan Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar paylaştı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Sevgili hemşehrilerim kalbi pamuk gibi yumuşak zekası bıçak gibi keskin hayali enginlere sığmayan azmi dağları deviren uşaklar kıymetli hanımefendiler gözümün nuru gençler sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeşiline yaylasına, deresine havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum ana yurdum, baba ocağım Rize'de bizleri tekrardan buluşturan Rabbime hamdolsun.
Kongremiz Rize'mize milletimize Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bizleri canlı bağlantı ile takip eden Bitkis, Karaman, Niğde ve Kırklareli'ndeki kardeşlerime de sevgilerimi gönderiyorum. Vefat eden yol arkadaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA KARADENİZ AZMİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe ulaşmadık hedef başarmadık iş bırakmayız. Sizlerle yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. İnşallah Allah'ın rızasını kazanma ülkeye hizmet etme yolunda daha çok yolumuz var. Bir evladınız olarak dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya devam edeceğiz.
"BİZ BU MİLLETE CANIMIZI BORÇLUYUZ"
İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da yine bu dava bu kadro gerçekleştirecektir. Tabii biz birileri gibi içi boş palavralar atmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Biz bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminde ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul'da indiğimiz havalimanının etrafını Ankara'da külliyenin çevresini kalkan olarak saran tunç yüreklileri nasıl unutabiliriz? Merminin üzerine yürüyerek her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz?
"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"
Hedefimiz terörsüz Türkiye. Tarih yazmak için şimdi önümüzde tarihi bir fırsat var. Biz ülkesinin ve milletinin kaderi ile kendi kaderini birleştirmiş bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. Attığımız adımların sonuçları milletin hayrına olacaktır.
Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı ister belediye başkanı olun size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir sizden bir işin yapılmasını gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bazılarına bu söylediğim zor gibi gözükebilir ama bu genel başkan çok şikayetler alıyor bu şikayetleri burada haykırmam, hepinizin bunları bilmesi lazım. Biz siyasetimizi yaparken hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsade etmeyeceğimiz rıza göstermeyeceğimiz bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti ve sivil toplum kuruluşları var. Ama AK Parti böyle olamaz.
"HEDEFİMİZ AK PARTİ'Yİ YENİDEN YÜZDE 50 BANDINA ÇIKARMAKTIR"
Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilme ilmek işleyecek bri siyasi iklimi ülkemizde kalıcı kılmaktan yanayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Büyük kongre ile yeni dönem başlayacak.
"YAPTIKLARIMIZLA TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK"
CHP'li belediyeler içler acısı halde. Önce kendi icraatlerimizi anlatacağız. Yatırımlarımız hızla devam ediyor.
TOKİ eli ile Rize'de 5978 konut projesini hayata geçirdik. 4434'ünü tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutların yapımı devam ediyor. Çayeli Millet Bahçemizin de yer seçimi tamamlandı. Yaptıklarımızla Türkiye'ye çağ atlattık.
Rize-Artvin Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Sulama yatırımlarında 4 içme suyu tesisi, taşkın koruna tesisleri, hidroelektrik santraller olmak üzere 109 adet tesis inşa ettik.
Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum."