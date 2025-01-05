Video Haber Başkan Erdoğan'dan Rize önemli mesajlar: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video
Başkan Erdoğan'dan Rize önemli mesajlar:

Başkan Erdoğan'dan Rize önemli mesajlar: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video

05.01.2025 | 14:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. "Hedefimiz terörsüz Türkiye" diyen Başkan Erdoğan, "Tarih yazmak için şimdi önümüzde tarihi bir fırsat var. Biz ülkesinin ve milletinin kaderi ile kendi kaderini birleştirmiş bir partiyiz. Attığımız adımların sonuçları milletin hayrına olacaktır." ifadelerini kullandı.

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