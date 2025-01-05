Yerli ve milli ‘DAR’ TSK envanterinde

Milli teknoloji DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde, 'Enkaz Altında Canlı Tespit Radarı' olarak görev yapacak.

Cihaza ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, söz konusu teknolojinin 6 Şubat depremlerinde onlarca canın kurtarılmasına vesile olduğunu hatırlatarak, "Savunmadan sivil hayata kadar uzanan kapsamlı çözümlerimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YER TESPİTİ YAPIYOR

Türk savunma sanayii firması STM'nin genel müdürü Özgür Güleryüz de projenin detaylarını paylaşarak, "Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikro- makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor. Yaklaşık 6.5 kilogram olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/ engelin arkasında bir canlının olup olmadığını cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte, hangi noktada olduğunu belirleyebiliyor" bilgisini paylaştı.

Yerli ve milli proje ayrıca rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda da rol alabilecek. ANKARA