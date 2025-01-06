Haberler Gündem Haberleri Sarıkamış için gittiler rakı sofrası kurdular: CHP grubundan çalgılı eğlence! Şehitleri böyle mi andınız!
Giriş Tarihi: 6.1.2025 14:31 Son Güncelleme: 6.1.2025 14:33

Sarıkamış için gittiler rakı sofrası kurdular: CHP grubundan çalgılı eğlence! Şehitleri böyle mi andınız!

Sarıkamış şehitlerini anma programı için Kars'a giden CHP heyeti büyük bir skandala imza attı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Aykut Erdoğdu'nun başını çektiği grup kentte rakı sofrası kurdu, çalgılı eğlence yaptı. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenen grup görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı.

Sarıkamış için gittiler rakı sofrası kurdular: CHP grubundan çalgılı eğlence! Şehitleri böyle mi andınız!

CHP, Sarıkamış şehitlerinin anısına büyük bir saygısızlık yaptı. Sarıkamış şehitlerini anmak için kente giden CHP heyeti şehitleri unuttu, rakı sofrasını hatırladı. Heyet, kentte çalgılı eğlence yaptı, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış harekatının 110. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü ve Anma Törenine katıldı.

UTANMADAN SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTILAR!

Özel, CHP Sarıkamış İlçe Başkanlığında da parti örgütü ile bir araya geldi. Sarıkamış şehitlerini anma programı için Kars'a giden CHP grubu büyük bir rezalete imza attı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler rakı sofrası kurdu. Çalgılı eğlence düzenleyen CHP heyeti görüntüleri bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Skandala vatandaşlar sosyal medyadan 'Sarıkamış şehitlerini böyle mi andınız' diyerek tepki gösterdi.

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Sarıkamış için gittiler rakı sofrası kurdular: CHP grubundan çalgılı eğlence! Şehitleri böyle mi andınız!
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