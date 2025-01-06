Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kars'a giden CHP'liler, rakı sofrası kurdu | Video

Sarıkamış şehitlerini anma programı için Kars'a giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Milletvekili Aykut Erdoğdu, rakı sofrası kurdu. Şarkılı-türkülü eğlencelerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu ve Özgür Çelik'in bu skandal görüntüleri, büyük tepki çekti.