Yemeksepeti milyonlarca kişisel bilgiyi çaldırmıştı! Uzman isim uyardı: Gerekirse silin, bankacılık bilgileriniz de ele geçirilebilir

Yemeksepeti milyonlarca kişinin kişisel verisini koruyamadı. Yeterli güvenlik yatırımı gerçekleştirmeyen firma hacklendi, bilgiler siber korsanların eline geçti. Yemeksepeti iddiaları yalanladı, asıl skandal ise tam da bu noktada ortaya çıktı. Şirketin, hackerlara çalınan bilgilerin ortaya çıkmaması için 200 bin dolar 'sus payı' verdiği tespit edildi. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, Yemeksepeti uygulamasının hacklenmesinin aynı telefondaki mobil bankacılık sistemlerini de tehlikeye düşürdüğünü belirtti, "Güvenlik önlemi alınmalı. Gerekirse uygulama silinmeli." dedi.
YEMEKSEPETİ BİLGİLERİMİZİ ÇALDIRDI, HACKERLARA 'SUS PAYI' OLARAK 200 BİN DOLAR VERDİ
Milyonlarca kişinin kullandığı Yemeksepeti, kurumsallıkla hiç bağdaşmayacak bir hamle ile çaldırdığı bilgilerin üstünü örtmeye çalıştı. Milyonlarca kişiyi kandıran firma Hackerlara 'sus payı' olarak 200 bin dolar sanal ödeme yaptı. Skandalın patlak vermesi ile vatandaşlardan tepki yağdı.
DİKKAT! MOBİL BANKACILIK UYGULAMANIZ DA YEMEKSEPETİ YÜZÜNDEN HACKLENEBİLİR
Yemeksepeti uygulamasının hacklenmesi ve kişisel verilerin çalınması ile ilgili sabah.com.tr'ye konuşan TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Güllü, "Teknoloji ilerlediği gibi bu tarz sanal hırsızlıklar artıyor. Doğal olarak hem şirketler gizlilik koruma prosedürlerini güncel ve aktif çalışır tutmalı hem de yetkili makamlar düzenli ve efektif denetimlerini gerçekleştirmelidir. Yine bir diğer önemli konu bu şirketin mobil uygulaması çok sayıda kişinin telefonunda mevcut olduğundan başkaca sakıncalarda doğurabilir. Uygulama aracılığıyla cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamalarına erişim ve hacklenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir." dedi.
"ADINIZA KREDİ KULLANIMI GİBİ SORUNLAR YAŞAYABİLİRSİNİZ"
Güllü, uyarısının dozunu artırarak dolandırıcılık ihtimaline de vurgu yaptı, "Son zamanlarda bankacılık uygulamalarında gördüğümüz bazı hacklenme ve kullanıcı bilgisi dışındaki kredi kullanımı gibi konulardan oluşabilir. Sonuçta erişime izin verilmiş bir Yemeksepeti uygulaması mevcut kullanıcıların telefonlarında." ifadelerini kullandı.
"UYGULAMAYI TELEFONDAN SİLİN"
Güllü, bu tarz durumlarda riski sıfıra indirmek için bir öneride bulundu, "Kullanıcılar bu tür uygulamaları yüklerken dikkatli olmalı, güvenlik önlemlerin almalı, uygulamayı kullanırken bilgilere ulaşmaya izin verilmeli ve mümkünse kullanımdan sonra telefondan mobil uygulamalar silinmelidir." diye konuştu.
"ZARARINIZIN GİDERİLMESİNİ İSTEYEBİLİRSİNİZ"
Güllü, son olarak tüketicilerin haklarını hatırlattı, "Tüketicilerimiz ise Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. maddesi çerçevesinde Kişisel Veri Sahibi olarak her zaman veri sorumlusuna başvurarak kişisel verilerin kimlerle paylaşıldığını öğrenme hakkı olduğu gibi, Kişisel verilerin çalınması nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir." dedi.