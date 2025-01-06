Yemeksepeti milyonlarca kişisel bilgiyi çaldırmıştı! Uzman isim uyardı: Gerekirse silin, bankacılık bilgileriniz de ele geçirilebilir

YEMEKSEPETİ BİLGİLERİMİZİ ÇALDIRDI, HACKERLARA 'SUS PAYI' OLARAK 200 BİN DOLAR VERDİ

Milyonlarca kişinin kullandığı Yemeksepeti, kurumsallıkla hiç bağdaşmayacak bir hamle ile çaldırdığı bilgilerin üstünü örtmeye çalıştı. Milyonlarca kişiyi kandıran firma Hackerlara 'sus payı' olarak 200 bin dolar sanal ödeme yaptı. Skandalın patlak vermesi ile vatandaşlardan tepki yağdı.

DİKKAT! MOBİL BANKACILIK UYGULAMANIZ DA YEMEKSEPETİ YÜZÜNDEN HACKLENEBİLİR

Yemeksepeti uygulamasının hacklenmesi ve kişisel verilerin çalınması ile ilgili sabah.com.tr'ye konuşan TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Güllü, "Teknoloji ilerlediği gibi bu tarz sanal hırsızlıklar artıyor. Doğal olarak hem şirketler gizlilik koruma prosedürlerini güncel ve aktif çalışır tutmalı hem de yetkili makamlar düzenli ve efektif denetimlerini gerçekleştirmelidir. Yine bir diğer önemli konu bu şirketin mobil uygulaması çok sayıda kişinin telefonunda mevcut olduğundan başkaca sakıncalarda doğurabilir. Uygulama aracılığıyla cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamalarına erişim ve hacklenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir." dedi.