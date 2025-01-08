CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı

Muğla'da CHP'li belediyenin yıllardır çözemediği imar planı sorunu vatandaşın başına dert oldu. Vatandaşlar, CHP'li belediyenin işbilmezliği ve vizyonsuzluğu yüzünden ölülerini bile gömemez hale geldi.
MEZARLIK İPOTEK EDİLMİŞ
Datça Belediyesinin mülkiyetinde olan Karaköy Mahallesi'nde 1261 numaralı bin 44,69 metrekarelik tarla vasfındaki arazi, köy sakinleri tarafından yaklaşık 100 yıldır mezarlık olarak kullanılıyordu. Köylüler, burayı en son 1995 yılına kadar mezarlık olarak kullanılıyordu. Yöre halkının yakınlarının mezarlarının bulunduğu arazi, Datça Belediyesinin plansızlığı nedeniyle borca girince bilinçsizce ipotek edildi.
MEZARLIK SATILDI
Karaköy Mahallesinde yaşayan MHP'li Datça Belediyesi Meclis Üyesi Emrah Kara, büyük skandalı Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu arazi, belediyenin borcundan dolayı mahkemelik olduğu şirkete tazminat ödememek adına burayı ipotek olarak vermesi nedeniyle 2 milyon 60 bin TL'ye satıldı. Söz konusu arazinin değerinin 3 milyon TL olduğu tahmin edildi.
"ATLARIMIZIN MEZARLARININ SATILMASI ÇOK ÜZDÜ"
Söz konusu olanın köylülerin ve aile büyüklerinin mezarlarının bulunduğu yer olduğuna dikkati çeken meclis üyesi Emrah Kara, "Biz oraya 'küçük mezarlık' diyorduk. Köylülerden gelen talep üzerine ben olayı araştırdım, ancak büyük bir skandalla karşılaştım. Bunu belediye meclisine taşımaya karar verdim. Mecliste de direk başkana soruyu ilettim. Ancak daha vahim olan bir durumla karşılaştım. Çünkü bundan başkanın bile yoktu. Belediyenin borçtan dolayı mahkemelik olduğu şirkete tazminat ödememek adına burayı ipotek olarak verdiğini öğrendik. Ve şahsın burayı 2 milyon 60 bin TL'ye satın aldığını öğrendik. Ancak piyasanın altında mahkeme ihalesiyle satıldığını öğrendik. Burada en önemli nokta ise atlarımızın mezarlarının satılması bizi çok üzdü ve şok etkisi yarattı. Burada kendi büyükleri olsa ne yaparlardı acaba" dedi.
BAŞKAN HABERSİZ!
Ancak CHP'li Belediye Başkanı Aytaç Kurt, verdiği cevapla büyük bir skandala imza attı. Mezarlığın satıldığı üzerine gelen soruya yanıt veren Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un söz konusu olaydan haberinin bile olmadığını ortaya çıktı. Aytaç Kurt, "Evet Büyükşehirin, ben duymadım. Bize ait değil orası, büyükşehire ait, öyle bir satış da yok" dedi.
CHP'li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video
ATALARIMIZ BURADA YATIYOR, SATILMASINA KARŞIYIZ
Mezarlığın taşınması gündemde. Köylüler, ölülerinin gömülü olduğu bu alanın başka bir yere taşınması fikrine şiddetle karşı çıktı. Mezarlıkta toplanan köylüler, atalarının mezarına sahip çıktı. Mezarlığın satılmasına karşı olan köylüler, "Mezarlığın satıldığından haberimiz yoktu. Satıldığını yeni öğrendik, müracaatımızı yapacağız. Biz buranın satışının iptalini istiyoruz. Bundan sonra da tekrar mezarlık olarak kamulaştırılmasını istiyoruz. Buradaki mezarda atalarımız yatıyor. Geçmişimiz var, ecdadımız var. Bunun için buranın bozulması, atalarımıza, geçmişimize saygısızlık. Onun için buranın tekrardan kamulaştırılıp, çevre düzenlemesi yapılıp, mezarlık olarak tekrardan kullanılmasını istiyoruz. Onca mezarı nereye kaldıracaklar. Her karesinde mezar var. Bütün haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.