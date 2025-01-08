CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı

"ATLARIMIZIN MEZARLARININ SATILMASI ÇOK ÜZDÜ"

Söz konusu olanın köylülerin ve aile büyüklerinin mezarlarının bulunduğu yer olduğuna dikkati çeken meclis üyesi Emrah Kara, "Biz oraya 'küçük mezarlık' diyorduk. Köylülerden gelen talep üzerine ben olayı araştırdım, ancak büyük bir skandalla karşılaştım. Bunu belediye meclisine taşımaya karar verdim. Mecliste de direk başkana soruyu ilettim. Ancak daha vahim olan bir durumla karşılaştım. Çünkü bundan başkanın bile yoktu. Belediyenin borçtan dolayı mahkemelik olduğu şirkete tazminat ödememek adına burayı ipotek olarak verdiğini öğrendik. Ve şahsın burayı 2 milyon 60 bin TL'ye satın aldığını öğrendik. Ancak piyasanın altında mahkeme ihalesiyle satıldığını öğrendik. Burada en önemli nokta ise atlarımızın mezarlarının satılması bizi çok üzdü ve şok etkisi yarattı. Burada kendi büyükleri olsa ne yaparlardı acaba" dedi.