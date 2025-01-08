Video Haber CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video
CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video

CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video

08.01.2025 | 16:42

CHP’li Datça Belediyesinin icralık olmasından dolayı, köylülerin yaklaşık 100 yıldır mezarlık olarak kullandığı, tarla vasfındaki bin 44,69 metrekarelik araziyi 2 milyon TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Mezarlıkta toplanan köylüler, atalarının mezarına sahip çıktı. Mezarlığın satılmasına karşı olan köylüler, “Mezarlığın satıldığından haberimiz yoktu. Biz buranın satışının iptalini istiyoruz. Bundan sonra da tekrar mezarlık olarak kamulaştırılmasını istiyoruz. Buradaki mezarda atalarımız yatıyor. Geçmişimiz var, ecdadımız var. Bunun için buranın bozulması, atalarımıza, geçmişimize saygısızlık” dedi.

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