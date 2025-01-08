CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video
CHP’li Datça Belediyesinin icralık olmasından dolayı, köylülerin yaklaşık 100 yıldır mezarlık olarak kullandığı, tarla vasfındaki bin 44,69 metrekarelik araziyi 2 milyon TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Mezarlıkta toplanan köylüler, atalarının mezarına sahip çıktı. Mezarlığın satılmasına karşı olan köylüler, “Mezarlığın satıldığından haberimiz yoktu. Biz buranın satışının iptalini istiyoruz. Bundan sonra da tekrar mezarlık olarak kamulaştırılmasını istiyoruz. Buradaki mezarda atalarımız yatıyor. Geçmişimiz var, ecdadımız var. Bunun için buranın bozulması, atalarımıza, geçmişimize saygısızlık” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
03:54
Nebi Miş | Ya Erdoğan'a yararsa endişesinin siyasi anlamı 08.01.2025 | 16:02
05:27
Melih Altınok | Orhan Baba'nın cevabı 08.01.2025 | 15:59
03:56
Salih Tuna | Satarsın ulan satarsın... 08.01.2025 | 15:57
03:16
Hilal Kaplan | Trump'ın genişleme politikası 08.01.2025 | 15:48
04:18
Dilek Güngör | Devletin nefesi nerede! 08.01.2025 | 15:45
00:57
01:04
İzmir'de otobüs şoförleri iş bıraktı | Video 08.01.2025 | 12:29
04:02
00:26
04:15
Mahmut Övür | AK Parti kongreleri ve yeni siyasi aktörler 07.01.2025 | 16:20
03:09
Hilal Kaplan | Medeniyet yoksunları 07.01.2025 | 16:18
04:09
Bercan Tutar | Türkiye'nin 'çarpan' etkisi 07.01.2025 | 16:16
04:53
Okan Müderrisoğlu | Ekonominin vitrini şık amayapılması gerekenler var! 07.01.2025 | 16:14
04:05
Salih Tuna | Necla Nazır'ın büyük suçu 07.01.2025 | 16:08
42:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör bitecek kardeşlik bilenecek" | Video 07.01.2025 | 11:21
00:53
Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne "rüşvet" soruşturması | Video 07.01.2025 | 09:51
05:35
Bilal Erdoğan, Arnavutköylü gençlerle tecrübelerini paylaştı | Video 07.01.2025 | 10:04
01:12
GÜRZ-36 operasyonlarında 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı | Video 07.01.2025 | 08:22