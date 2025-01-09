İzmir’de hayat durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içine düştüğü borç batağı, çalışan binlerce işçiyle ailelerinin yanı sıra İzmirlileri de vurdu. 7 Ocak'ta yatması gereken maaşlar yatmayınca belediye şirketi İZELMAN ve İZENERJİ'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye 25 bin işçi önceki gün başlattıkları iş bırakma eylemini dün de devam ettirdi. Eyleme kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan otobüs şoförleri de destek verdi. Sendikanın aldığı karar doğrultusunda sabah 6.00 ile 7.00 saatleri arasında ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler çalışmadı. İşine gitmek için evinden çıkan ve otobüs duraklarında uzun süre bekleyen İzmirliler işine geç kaldı. Otobüslerin çalışmadığını öğrenen çok sayıda İzmirli araçları ile işe gitmeye kalkınca caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana arterlerde trafik kilitlendi.

Buna bir de İzmir Metrosu'ndaki teknik arıza eklenince kent içi toplu ulaşım ağı tamamen çöktü. İşçi eyleminden kent trafiği de olumsuz yönde etkilendi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, dün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Eylem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki 1. Kordon, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi ana arterlerde çöpler toplanmayınca ortaya çirkin görüntüler çıktı.

OTOPARKLAR BEDAVA OLDU

Eyleme devam eden belediye işçilerinden İZELMAN şirketindeki işçiler ikinci günde sabah işyerlerinde kart bastıktan sonra, sendikanın çağrısı üzerine, görüşmelerin yapıldığı Çankaya'daki İZTARIM Genel Müdürlüğü önüne geldi. Sık sık slogan atan işçiler, sendika ve şirket yöneticilerinin yaptığı TİS görüşmesinin bitmesini bekledi. Görüşme sonunda ise sendika yöneticileri işverenle yaptıkları görüşmede geçen maddeler hakkında işçilere bilgi verdi. Bu arada, açık otoparklarda görev yapan İZELMAN işçileri de iş bıraktığı için, vatandaşlar bu alanları ücretsiz kullanma imkânına kavuşurken, şirket ise 2 günde yüzbinlerce lira otopark gelirinden oldu. İZENERJİ işçileri ise öğleden sonra, sendika yöneticileri ile şirket yöneticilerinin kendileri ile ilgili TİS görüşmelerini yaptığı Basmane'deki merkez binası önünde toplandı.



TUGAY AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Daha önce, eylem hukuksuz diyerek iş bırakan işçileri haklarında idari işlem başlatmakla tehdit eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eylemi soran gazetecilere, "Birkaç gün daha uzayabilir" yanıtını verdi.