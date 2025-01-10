Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Başkan Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor

Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu için de geçerlidir. Sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir'e çok kısa sürede nakledilecek.