Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Başkan Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu Açılışı'nda açıklamalarda bulundu. Otoyol ile birlikte Aydın-Denizli arasında 2 saati bulan yolculuk süresinin 1 saatin altına ineceğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süresi birbirine eşit hale geliyor. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız." ifadelerini kullandı.