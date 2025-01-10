Davete rağmen gelmediler: Kahramanmaraş’taki afet koordinasyon toplantısına 4 CHP’li başkan da katılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana geçen 6 ayda iki depreminde de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı 7'nci kez ziyaret etti. Depremden sonra devam eden asrın inşa seferberliği kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kurum, önce Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerini ziyaret etti. Ardından Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehir merkezinde de esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi, valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.